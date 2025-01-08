غانا | للمرة الثالثة.. جون ماهاما يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

أدى جون ماهاما، اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية غانا للمرة الثالثة، عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وفاز ماهاما (65 عاما) بالانتخابات بعد إقناع الناخبين بقدرته على معالجة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، فضلا عن مكافحة الفساد وخفض معدل البطالة الذي أثر على قطاعات كبيرة من سكان غانا.

بدأ ماهاما حياته المهنية كوزير للاتصالات قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد لأول مرة في يوليو 2012، عقب وفاة الرئيس جون إيفانز أتا ميلز، وتولى الرئاسة منذ ذلك الحين حتى انتخابات يناير 2017.

المصدر: وكالات