اللواء سلامي: حزب الله فرض إرادته على “إسرائيل”

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم، أن حزب الله “فرض إرادته” على “إسرائيل”.

وقال سلامي، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، إن “العدو أصبح منهكًا ولا يعرف ماذا يفعل، ولم يعد هناك مكان يهرب إليه”، مضيفًا: “اليوم جبهة المقاومة في أوج قوتها، بينما الأعداء أصبحوا مكروهين ومرعوبين، وهذه القضية لا تزال مستمرة”.

وتابع: “حزب الله، الذي يثبت وجوده في وجه التحديات الكبرى، يستمد قوته من سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، والشهيد صفي الدين، والشهيد سليماني، الذين غرسوا جذور الجهاد وروح التضحية في نفوس الشباب اللبناني. وهذا النهج مستمر”.

وأشار سلامي في كلمته إلى أن “العدو المنهزم واليائس يرفع صوته بالتهديد ويقتل الأبرياء”، معتبراً أن “هذا ليس نصراً بل هزيمة”.

وشدد على أن “العدو أصبح أكثر انعدامًا للأمن من أي وقت مضى، ومنبوذًا سياسيًا في العالم. ومع ذلك، فإن دماء الشهداء لن تذهب هباءً، وطريقهم مستمر”.