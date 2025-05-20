العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد عمار بركات خلال مداهمة منزليهما في بلدة عنبتا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سعد عثمان بسيس من ضاحية اكتابا في المدينة”، وتابعت “اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة فرعون، جنوب طولكرم، وجابت أحياء البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي، وأوقفت المركبات وفتشتها، واستولت على مفاتيح عدد منها، واعتقلت الشاب علاء الدين أبو قمر من مخيم الفارعة أثناء زيارته لمنزل جده في البلدة”، واضافت أن “قوات الاحتلال قامت بتخريب صورة مضيئة للمعتقل رشيد عمر أقيمت أمام منزله في الحي الشرقي من البلدة”.

ولفتت المصادر الى انه “في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، كما اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وسيرت آلياتها في عدد من الشوارع، واعتقلت الشاب محمود الهرش من منزله في مخيم العين”، وأفادت “بإصابة مواطن (62 عاما) بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم”.

واشارت المصادر الى انه “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسم عبدالسلام البرغوثي، وأنس مشعل البرغوثي، بعد بعد دهم وتفتيش منزليهما في قرية كوبر شمال غرب المدينة”، واضافت انه “في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب المدينة، وتمركزت عند دوار البالوع، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدّى إلى إصابة طفلين أحدهما في بطنه والآخر في يده، نقلا على إثرها إلى المستشفى”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت عدة اشخاص في بلدة الخضر”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت فجار جنوبا الفتى همام عيسى علي طقاطقة (17 عاما) عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام