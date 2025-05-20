الرئيس بري: خيار المقاومة متجذّر بقوة لدى جمهور البقاع.. وفي بيروت أثبتنا أننا ثنائي وطني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن “الانتخابات البلدية والاختيارية أثبتت أن الثنائي(حزب الله وحركة امل) ليس مجرد ثنائي شيعي، بل هو ثنائي وطني بامتياز”.

واضاف الرئيس بري في حديث إلى موقع “المدن” الثلاثاء “قمنا بواجباتنا في الانتخابات البلدية في بيروت وأمّنا التوازن إلى درجة أنه لا يجوز الاستمرار في توصيفنا كثنائي شيعي، بل نحن ثنائي وطني”.

وحول الانتخابات البلدية في البقاع، أشار الرئيس بري الى ان “جمهور البقاع بقي ثابتاً على نهج المقاومة والالتزام باللوائح التي قدّمتها قيادة الثنائي”، واوضح انه “حتى اللوائح المعارضة لم تخرج عن إطار بيئة المقاومة، ما يثبت أن خيار المقاومة متجذّر بقوة لدى هذا الجمهور”.

أما عن الانتخابات البلدية في الجنوب، قال الرئيس بري “العين تبقى على إسرائيل خشية ارتكابها حماقة جديدة”، واكد “في الجنوب، سنذهب إلى الانتخابات في كل الأحوال، وسنخوضها مهما كلف الأمر”، ولفت الى ان “الأجواء ستكون بغالبيتها توافقية وقد عملنا على تحقيق ذلك”.

المصدر: موقع المدن