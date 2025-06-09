الحجيري استنكر القرصنة الاسرائيلية للسفينة “مادلين”: إنتهاك فاضح للقانون الدولي

استنكر النائب ملحم الحجيري “القرصنة الصهيونية والاستيلاء على السفينة مادلين التضامنية التي تحمل المؤن والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى شعبنا الصامد في غزة الذي يواجه حرب إبادة ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة واحتجاز من كان على متنها من مناضلين دوليين أحرار شرفاء تقدموا الصفوف وواجهوا بصلابة وعناد الغطرسة الصهيونية”.

وقال الحجيري في بيان له الاثنين “نحن نحيي شجاعة هؤلاء وكل المناضلين العرب والأمميين الذين يعملون على تنظيم قوافل بحرية من أجل كسر الحصار على غزة”، واعتبر ان “جريمة الاستيلاء على السفينة واعتقال المناضلين هي إنتهاك فاضح للقانون الدولي وجريمة تضاف إلى جرائم هذا العدو الذي يمارس ارهاب دولة منظم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام