اعلام العدو: صاروخ يمني أغلق المجال الجوي لمطار “بن غوريون”

قالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي مساء الإثنين إنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار “بن غوريون” في اللد المحتلة، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت القناة 14 الصهيونية أنه “تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل”، زاعمة ““يبدو أنه سقط في الطريق”.

ويواصل لايمن مساندته للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة ومقاومته بوجه العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر، في ظل صمت عربي رسمي وشعبي مطبق.

وفي وقت سابق الاثنين، وجّه رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء محمد الغماري رسالة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكد فيها على “استمرار اليمن في الدفاع عن فلسطين”، وقال “نشد على أياديكم الطاهرة ونؤكد لكم أن اليمن -شعباً وجيشاً وقيادة- سيبقى حاضراً في ميدان المعركة مع فلسطين، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام