بسبب العدوان الاسرائيلي.. الأمم المتحدة تحذر من توقف الإغاثة في غزة

حذرت الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة فقد تتوقف عملية الإغاثة برمتها في قطاع غزة، وذلك بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع بالتزامن مع الحصار المطبق عليه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن “مخزونات الوقود في غزة منخفضة للغاية مما يزيد الضغط على الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية”، وأوضح أن “الأمم المتحدة حاولت مرارا الوصول لمخزونات الوقود لاستعادتها لكن إسرائيل رفضت”.

وجدد حق موقف الامم المتحدة الداعي الى “وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح جميع الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة”، وعبر عن “القلق من أي محاولات تهدف إلى عرقلة سفر السفن في المياه الدولية، مؤكداً أن مثل هذع التحركات تشكل مصدر قلق كبير”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام