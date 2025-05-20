الإمام الخامنئي: إيران لها سياساتها وأساليبها ولا يمكن جلبها إلى المفاوضات بالتهديد

أكد الامام السيد علي الخامنئي انه “لا يمكن جلب ايران الى طاولة المفاوضات من خلال التهديد”، وشدد على ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية لها سياساتها واساليبها ولا تنتظر اذناً من احد”.

وقال الامام الخامنئي في كلمة له يوم الثلاثاء في ذكرى استشهاد الرئيس الايراني الراحل الشهيد السيد إبراهيم رئيسي إن “على واشنطن الامتناع عن تقديم مطالب غير واقعية في المفاوضات”، واوضح “ان يقول الاميركيون اننا لا نسمح لايران بتخصيب اليورانيوم هو كلام فارغ”، ولفت الى ان “الجمهورية الاسلامية لها سياساتها ولها نهجها ولسنا في انتظار اذن من هذا الطرف او ذاك”، واضاف ان “على الجانب الاميركي ان يوقف ترهاته تجاه المحادثات غير المباشرة”.

من جهة ثانية، قال الامام الخامنئي إن الرئيس الراحل السيد ابراهيم رئيسي لم يسمح للاعداء جر ايران للتفاوض عبر الاغراء او التهديد”، وتابع “الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقاً على الشعب بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب ومثل الشعب وحتى أصغر من الشعب، كما كان يتمتع بقلب متواضع وواعي ولسان صادق وصريح وعمل دؤوب ومتواصل”.

وقال الامام الخامنئي “بالطبع، في مناسبة أخرى، سأشرح للأمة الإيرانية لماذا يصر الجانب الامريكي على منع التخصيب ولماذا تصر الأطراف الغربية والأمريكية وغيرها بشدة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخصيب في إيران”، وتابع “سأفتح هذه النقاط إن شاء الله في مناسبة أخرى حتى يعرف الشعب الإيراني ما هي نوايا الطرف الآخر”.

المصدر: وكالة مهر