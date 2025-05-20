جلسة للجان النيابية المشتركة

بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة في لبنان الثلاثاء لدرس اقتراحات قوانين عدة.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا يوم الجمعة الماضي لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 أيار 2025.

وذلك لدراسة جدول الأعمال الاتي :

– إقتراح القانون الرامي إلى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .

– إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني.

– إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .

– إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ .

– إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي .

– إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام