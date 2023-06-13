جلسة للجان النيابية المشتركة الخميس

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 حزيران 2023.

وذلك لدرس جدول اعمال التالي:

– اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله.

– متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام