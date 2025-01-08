أزمة المياه في الضاحية الجنوبية.. ماذا يقول اتحاد بلديات المنطقة؟

على قدم وساق.. ودون أي توقف، تتواصل في الضاحية الجنوبية لبيروت أعمال رفع الركام وآثار العدوان الصهيوني.. عدوان لم يوفر البنى التحتية، خاصة شبكتي المياه والكهرباء اللتين تضررتا بشكل كبير، الامر الذي انعكس سلباً على حياة الناس.

رفع الركام.. المساعي مستمرة .. والبلديات تواجه وحدها

منذ الساعات الأولى لإعلان وقف إطلاق النار، انطلقت الآليات التابعة لاتحاد بلديات الضاحية وبلدياتها في مسار رفع الركام من الطرقات الرئيسية تمهيداً لفتحها وتخفيفاً للإزدحام، قبل الإنطلاق في أعمال رفع الركام والأنقاض من الطرقات الفرعية لتسهيل وصول الأهالي إليها.

وأطلقت الاتحادات والبلديات ايضاً مشروعها لإنارة الشوارع الرئيسية المتضررة.. كلّ هذه الاعمال تتم بموازاة جهود جبارة تقوم بها مؤسسة جهاد البناء الإنمائية لإحصاء الوحدات المدمرة كلياً أو المتضررة جزئياً تمهيداً للبدء بدفع التعويضات وإعادة الإعمار. غير أنّ ما بُذل ويُبذل يتم وسط غياب لافت وكامل للدولة ومؤسساتها كشفاً وإصلاحاً وتعويضاً.

أزمة المياه.. عود على بدء

مأزوم هو واقع المياه في الضاحية في الأيام العادية .. فكيف الأمر في ظل الواقع الحالي الصعب، حيث تسبب العدوان بأضرار كبيرة بشبكات تمديدات المياه والكهرباء، الأمر الذي فاقم ازمة الناس.

رئيس إتحاد بلديات الضاحية محمد درغام أكد لموقع المنار أن فرق اتحاد بلديات الضاحية قد استنفدت كل قدراتها وبذلت أقصى الممكن في سبيل تيسير عملية وصول المياه للضاحية الجنوبية، لافتاً الى أنّ هناك مماطلة كبيرة وإستنسابية حمّل مسؤوليتها بشكل كامل لمؤسسة مياه بيروت. كما لفت درغام الى أنّ الأموال التي أقرت وخصصت للبلديات لم تُعطَ لها بعد، وقال “عم يمننوا البلدية بإعطائها حقها !”

مياه بيروت وجبل لبنان: كشفنا بانتظار التمويل.. والحق على الشتا!

حملنا شكوى اتحاد بلديات الضاحية الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، التي أكد مديرها جان جبران أنّ المؤسسة أنهت احصاء الأضرار الناتجة عن العدوان. وإذ لفت الى أن المؤسسة انتهت من اصلاح الأضرار البسيطة، قال إن إصلاح الأعطال الكبيرة معلّق بانتظار دفع الأموال المخصصة لهذا الملف.

أما شح المياه الذي يشتكي منه أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وملف التوزيع غير العادل للمياه، فهو بحسب مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يعود لشح الأمطار وقلّة المتساقطات هذا العام.

المصدر: موقع المنار