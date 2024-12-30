اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في”ايرز” و “يد مردخاي” و “نتيف هعسراه” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 02:38

اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في”ايرز” و “يد مردخاي” و “نتيف هعسراه” بغلاف غزة

منذ 2 ساعة 30 December، 2024
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