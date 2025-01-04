الدفاع المدني- قطاع غزة: تم انتشال اصابتين من المنزل وهو لعائلة “الغولة” وبقي 11 شخص مفقودا تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 05:24

الدفاع المدني- قطاع غزة: تم انتشال اصابتين من المنزل وهو لعائلة “الغولة” وبقي 11 شخص مفقودا تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم

منذ 2 ساعة 4 January، 2025
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