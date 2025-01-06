شهيد وعدد من الإصابات إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلاً سكنيا في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 03:40

شهيد وعدد من الإصابات إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلاً سكنيا في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 21 mins 6 January، 2025
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