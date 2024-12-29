مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 23:34

مصرع أكثر من 60 شخصًا في حادث سير بإقليم سيداما جنوبي إثيوبيا

منذ 31 mins 29 December، 2024
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