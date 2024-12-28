إذاعة جيش الاحتلال: منذ بداية الشهر الجاري أطلق من اليمن 10 صواريخ و9 طائرات مسيرة اتجاه “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 05:52

إذاعة جيش الاحتلال: منذ بداية الشهر الجاري أطلق من اليمن 10 صواريخ و9 طائرات مسيرة اتجاه “اسرائيل”

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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