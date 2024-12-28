عملية نوعية يمنية تضرب قاعدة “نيفاتيم” الجوية الاسرائيلية والاحتلال يخشى الاستنزاف في اليمن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية التابعةَ للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مصور، أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح.

ولفت العميد سريع إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلةِ الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهادِ المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وفي السياق، حيت القوات المسلحة اليمنية بكل فخرٍ واعتزازٍ الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء وفي مختلفِ المحافظاتِ والمديرياتِ دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ، وأكدت لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم، أنَّها مستمرة في تأديةِ وتنفيذِ واجباتِها الدينية والأخلاقية والإنسانيةِ بالمزيدِ من العمليات العسكريةِ ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من عدوان أمريكي – بريطاني استهدف مساء الجمعة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

ويوم الخميس، شن العدو الاسرائيلي سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شن غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت غارات العدو الصهيوني على مطار صنعاء الدولي إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب العدوان على الحديدة إلى استشهاد 3 وإصابة 10 آخرين.

وبالمقابل، زعم الجيش الاسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، قبل دخوله أجواء الكيان المحتل. في حين دوت صافرات الإنذار بمنطقتي القدس والنقب، خشية من سقوط شظايا صاروخية إثر الاعتراض.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الحوثيون أنّهم شنّوا هجوماً استهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، كما استهدفت سفينة (santa ursula) في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة.

تقرير مصور | كيان العدو يخشى من الاستنزاف والتورط في الجبهة اليمنية

يتنظر الاحتلال المزيد من الاستنزاف والتورط في الجبهة اليمينة بعد فشل الهجمات الجوية الصهيونية في ايقاف اطلاق الصواريخ اليمنية وسط تأكيد الخبرء في كيان العدو ان اليمنيين قوضوا الردع الاسرائيلي كليا.

تعقيدات جديدة تبرز على مشهد المواجهة بين اليمن وكيان الاحتلال في ظل التوقعات الصهيونية بأن هذه المعركة ستكون طويلة ومكلفة بالنسبة لهم. خبراء صهاينة ركزوا على خطورة العمليات العسكرية الاسرائيلية فوق الاجواء اليمنية ومدى الاجراءات التي تتطلبها ومدى امكانية تعرض طائرات العدو هناك للاستهداف ، في حين ذهب آخرون الى الحديث عن النواقص اللوجستية التي ترتبط بمدى القدرة على الاعتراض الصاروخي على المدى البعيد.

الخبرا والمعلقون الصهاينة رأوا أنَّ اليمنيين قوضوا الردع الصهيوني بشكل كامل بعد فشل الغارات الصهيونية داخل اليمن لدفعهم الى التراجع عن اسناد الفلسطينيين.

ودفعت الهجمات الصاروخية اليمنية دفعت الاحتلال الى توسيع دوائر الانذار مؤخرا ما أدخل المزيد من المستوطنين في هذه الدائرة والذين باتوا يشعرون ان اليمنيين يتحكمون بطريقة حياتهم.

المصدر: موقع المنار