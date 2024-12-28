القوات المسلحة اليمنية: الطائرة هي الثالثة عشرة من نوعها التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادا لغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 19:46

القوات المسلحة اليمنية: الطائرة هي الثالثة عشرة من نوعها التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادا لغزة

منذ 23 mins 28 December، 2024
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