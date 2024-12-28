القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرة أمريكية نوع “MQ_9” أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض – جو محلي الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 19:46

القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرة أمريكية نوع “MQ_9” أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض – جو محلي الصنع

منذ 24 mins 28 December، 2024
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