الدفاع المدني السوري: انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 22:08

الدفاع المدني السوري: انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

منذ 17 mins 27 December، 2024
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