حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا ثلة من الشهداء على طريق القدس

شيع حزب الله وجمهور المقاومة في جنوب لبنان ثلة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، حيث تم سحب جثامينهم مؤخرا من مناطق المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

ففي بلدة حاروف، شيع الحزب وأهالي البلدة الشهيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وفي بلدة كفرصير شيع حزب الله الشهيد علي غازي قميحة في مأتم حاشد، شارك فيه علماء دين وأهالي.

كما شيع حزب الله وأهالي مدينة النبطية الشهيد جهاد يوسف فرج، في موكب حاشد جاب شوارع المدينة وردد خلاله المشيعون هتافات “الموت لاسرائيل”.

وفي بلدة حارة صيدا، شيع حزب الله الشهيد حسن هلال جبارة بمشاركة علماء دين وشخصيات، كما شيع الشهيد أحمد حسن وهبي في بلدة عربصاليم، والشهيد حيدر عباس ليلى من الغازية.

وفي بلدة الدوير شيع حزب الله الشهيد علي أحمد صبرا في موكب حاشد، رفع خلاله الجثمان على أكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة وهم يرددون هتافات “الموت لاسرائيل” وصولا الى روضة شهداء البلدة حيث ووري في الثرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام