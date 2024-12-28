روسيا تُسقط 56 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي دمّرت 56 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق أراضي عدّة مناطق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّه تم إسقاط 11 طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة بيلغورود، و28 فوق أراضي منطقة فورونيج، و17 فوق أراضي منطقة روستوف.

من جهته، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أنّ قوات الدفاع الجوي اعترضت فوق منطقة روستوف ودمّرت 17 مسيّرة، وذلك في مناطق كامينسك ونوفوشاختينسك وروديونوفو – نيسفيتايسكي وأوست دونيتسك وكراسنوسولينسكي.

وأضاف، في بيانٍ نُشر في منصة “تليغرام”، أنه “لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم”.

بدوره، قال حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، إن “منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة”.

وتابع أنه “في إحدى المناطق وبسبب سقوط حطام الطائرة من دون طيار، انكسر الخط العلوي على السكة الحديدية”، مشيرًا إلى تأخر قطار واحد ومن المتوقع أيضًا تأخير عدد من القطارات الأخرى حتّى تتم معالجة التداعيات.

وأكد، جوسيف في بيانٍ نُشر في منصة “تليغرام”، عدم وقوع إصابات.

المصدر: مواقع