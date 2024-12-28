عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السيت 28 كانون الثاني 2024

العناوين

الاخبار:

– 1,027مليار دولار: كلفة تجديد عقد الفيول العراقي للمرة الرابعة

– الملف لم يقفل: 166 ألفاً لا يزالون نازحين

– نصف إشارة سعودية لقائد الجيش

– العدو يغتال مواطنة رفضت الخروج من بلدة يارون: هل زرعت إسرائيل تجهيزات في وادي الحجير؟

– تركيا تتابع رسم المستقبل السوري: سيناريو ليبي معدّل

الديار:

– تصعيد مُحتمل: لبنان يُراقب عن كثب خروقات «إسرائيل»

– محاولات «اسرائيلية» لتمديد مهلة الـ 60 يوماً لتطبيق الاتفاق

– جلسة 9 كانون2 مفتوحة ولا تطيير للنصاب…هل يترشح جعجع؟

– الخطة الاسرائيلية: 15 كيلومتراً عن دمشق

– القنبلة الكردية القنبلة النووية في الشرق الأوسط

– ادلسون لشراء «قصر الشعب» وتحويله الى سفارة لـ«اسرائيل»…

البناء:

– اليمن يخرج بملايينه تفويضاً لمواجهة كيان الاحتلال بلا سقوف ولا خطوط حمراء.

– صاروخ فرط صوتي وطائرة مسيّرة إلى تل أبيب… وغارات عدوانية على اليمن.

– اليونيفيل والحكومة والجيش والمقاومة: الاحتلال مسؤول عن انتهاك نص الاتفاق

النهار:

– شهر”خطير” للهدنة وأسبوعان “مترنحان” للرئاسة… رفعت الأسد مرّ من المطار و”تهريب” على الغارب!

– ليس بأيّ رئيس يمكن ان يحيا لبنان!

– ضربة جديدة تستهدف العاصمة اليمنية… الحوثيون يتّهمون واشنطن ولندن

– عام 2025: إسرائيل لاستكمال حربها ضدّ إيران… منسوب الخطر يرتفع

نداء الوطن:



– “الحزب” يتنصّل من الاتفاقات وإسرائيل تلاقيه بالخروقات: الهدنة تترنّح بانتظار هوكستين لإنقاذها

– لا مقاومة ولا إعمار… ولا “كاش”

– فوضى الدم والهويات للسيطرة على القرارين اللبناني والفلسطيني: يوم طلب حافظ الأسد من عرفات تصفية رشيد كرامي

– “نداء الوطن” تكشف حساب البرلمان: فشل رئاسي وتجاهل الحرب

– 4 جلسات نيابية عامة فقط عام 2024

– توفيق سلطان: هكذا أمسكوا بورقة “المقاومة” و”شبعا”… و”ما بيصحّ إلا الصحيح”

اللواء:

– إنذار أميركي يمنع اشتباكاً بين الجيش والإحتلال في وادي الحجير

– مرشح ماكرون عند برّي وعون عاد بعد زيارة ناجحة للرياض.. والمعارضة تبحث عن ترشيح واحد

– 2024 سنة النكبات و2025 عام الأمل بالتغيير لبنانياً

– إلى من يهمه الأمر …

– سخرية على مواقع التواصل من محاولات راغب علامة التنصُّل من مكالمة هاتفية

الجمهورية:

– زحمة موفدين على الخط الرئاسي

– الكتل غارقة بلعبة الأسماء

– هكذا تستعد طهران للمواجهة الكبرى

– قائد سلاح الجو الإسرائيلي من جنوب لبنان: حزب الله يحاول تجربتنا

الشرق:

– شتاء وربيع صعبان أمام الثورة السورية

– بعد نجاح الثورة السورية.. هل تكون الخطوة التالية إيران أم العراق؟

– نصف مهلة الهدنة انقضت وإسرائيل تتمادى في خروقاتها

الاسرار

البناء:

خفايا

– قالت مصادر متابعة لملف اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إن هناك إجماعاً بين الحكومة والمقاومة وقيادة الجيش على رفض مطلق لأي مقترحات قد يحملها المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين لتمديد مهلة الستين يوماً، وفقاً لطلبات إسرائيلية، وإن الموقف الذي سوف يتبلغه هوكشتاين هو أنه إذا لم تكن واشنطن جهة صالحة للمراجعة في انتهاكات جيش الاحتلال للاتفاق وقد بلغت الاعتداءات حداً لا يمكن تحمله وبات يُحرج الحكومة والجيش أمام أبناء الجنوب فإن الحكومة سوف تصارح شعبها بأنها غير قادرة لا هي ولا المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بوقف الأعمال العدوانيّة وأن للشعب الحق في أن يدافع عن نفسه وأرضه بالطريقة التي يراها مناسبة وفقاً لما تكفله المواثيق الدولية في رفض الاحتلال.

كواليس

– قرأت مصادر دبلوماسية وجود مراجعات خارجية وداخلية واسعة وراء الارتباك الذي ظهر في موقف الحكومة المؤقتة في سورية تجاه تصريحات محافظ دمشق التي تضمّنت كلاماً أثار الجدل حول الاعتداءات الإسرائيلية على سورية والتوغل في أراضيها وتدمير مقدراتها بسبب تضمنه تبريراً للعدوان ما اضطر الحكومة إلى القول إن المحافظ لا يمثل موقفها ثم إصدار المحافظ بياناً ينفي فيه ما نسب إليه من محطة أميركية أجرت معه حواراً صحافياً. وقالت المصادر إن ما جرى كان اختباراً يؤكد أن التغيير في سورية لم ينجح بتدمير المناعة السورية تجاه تقبّل التطبيع مع “إسرائيل” وهو ما عبّرت عنه المواجهات التي خاضها أهالي حوران والقنيطرة مع قوات الاحتلال خلال توغّلها في قراهم.

نداء الوطن:

– تبيَّن أن تزوير جوازي السفر لفردين من عائلة الأسد، والذي أدّى إلى توقيفهما في مطار بيروت، هو عبارة عن إضافة أوراق إلى جوازي السفر السوريين، عن طريق التزوير، ما استدعى توقيفهما.

– علّق سياسي حضر قداس الميلاد في بكركي، على زحمة المرشحين الذين شاركوا في القداس بالقول: من العشرة الذين حضروا هناك اثنان فقط جديَّان، وهناك آخرون جديّون لم يحضروا.

– تعكف جهة لبنانية فاعلة على وضع ملف بأسماء لبنانيين وسوريين ارتكبوا جرائم في لبنان وفرّوا إلى سوريا أثناء نظام الأسد وسهّلت تهريبهم جهة لبنانية فاعلة. وسيصار إلى تسليم الملف لوزارة الداخلية في الإدارة الجديدة في سوريا، تمهيداً لاستردادهم.

اللواء:

– ما يزال «قانون قيصر» معمولاً به أميركياً، مما يؤثر على إمكانية استفادة لبنان من اتفاقيات الكهرباء عبر مصر والأردن وسوريا..

– نائب من مجموعة طامحة في الملف الرئاسي، يعتبر الكثير مما يقال عن اتصالات ومساعٍ يدخل في إطار ملء الفراغ، ولا يعبّر عن حقيقة ما يجري بالفعل..

– تسعى دولة إقليمية كبرى عبثاً، إلى «استعادة دبلوماسية» لتأثير فقدته بعد سقوط النظام القديم في سوريا، ومتغيرات الحرب الإسرائيلية الدائرة في المنطقة.

الجمهورية:

– استغربت مراجع رسمية اتخاذ إحدى الهيئات قراراً عشية بدء السنة الجديدة بزيادة التعرفات بشكل يزيد الأعباء على المواطنين.

– لم يستبعد متابعون أمكانيةُ عقد صفقة كبرى على ملف معقد وحساس في اللحظات الأخيرة.

– لم يحدد أي موعد رسمي لموفد دولة كبرى سيزور لبنان قريبا َ للبحث في ملفين أمني ورئاسي.

المصدر: صحف