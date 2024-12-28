غزة | مجازر صهيونية بحق المدنيين وانتهاكات بحق المستشفيات والطواقم الطبية

في اليوم الـ449 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، واصلت الطائرات الحربية الصهيونية استهداف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وارتفعت حصيلة الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 45,436 شهيدًا و108,038 مصابًا، وفق أحدث الإحصاءات.

استهداف العائلات والمنشآت المدنية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 9 أشقاء، بينهم أطفال وكبار في السن، إثر غارة استهدفت منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلوك 12 في مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مواصي رفح جنوبًا، واستمر القصف المدفعي لشرق مدينة خان يونس.

انتهاكات بحق المستشفيات والطواقم الطبية

وفي السياق،اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث أشعلت غارات مباشرة حريقًا التهم عدة أقسام، منها الأرشيف والتعقيم والصيانة. وأفاد الطاقم الطبي بأن غياب المياه نتيجة استهداف الخزانات صعّب السيطرة على النيران، مما أدى لاستشهاد مرضى وعاملين. وتم استخدام المياه الممزوجة بالكلور من أجهزة غسيل الكلى لمحاولة إخماد الحريق، ما تسبب بإصابات وحروق بين المتواجدين.

عقب ذلك، اقتاد جيش العدو الطواقم الطبية والجرحى إلى مراكز تحقيق، قبل نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي الذي يعاني هو الآخر من نقص حاد في المياه والكهرباء والمواد الأساسية. ولا يزال مصير بعض الطواقم الطبية، بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مجهولًا .

استمرار المجازر والنزوح القسري في جباليا

شمال القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين، فيما شهدت بيت حانون سلسلة غارات أوقعت 6 شهداء وعشرات الجرحى، وأجبرت من تبقى من سكان البلدة على النزوح القسري. وفي مدينة غزّة، استشهدت مواطنة إثر قصف ساحة الجندي المجهول، بينما قضى فلسطينيان وأصيب آخرون قرب مفرق عسقولة جنوب المدينة.

وتصاعدت الجرائم الصهيونية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية ثلاث مجازر بحق عائلات فلسطينية، أسفرت عن استشهاد 37 شخصًا وإصابة 98 آخرين، وفق وزارة الصحة. كما أدانت المؤسسات الدولية ووزارة الصحة في غزّة استهداف المنشآت الصحية وطالبت بتوفير الحماية لها.

المصدر: مواقع