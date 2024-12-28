الجيش اللبناني: ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنابل عنقودية غير منفجرة من مخلفات العدوان “الإسرائيلي في دبعال – صور ما بين الساعة 12.45 والساعة 17.00 من هذا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 13:36

الجيش اللبناني: ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنابل عنقودية غير منفجرة من مخلفات العدوان “الإسرائيلي في دبعال – صور ما بين الساعة 12.45 والساعة 17.00 من هذا اليوم

منذ 31 mins 28 December، 2024
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