تظاهرات في باكستان تنديداً باستشهاد السيد نصرالله والخارجية تندد بـ “مغامرات اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 23:10

تظاهرات في باكستان تنديداً باستشهاد السيد نصرالله والخارجية تندد بـ “مغامرات اسرائيل”

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
السيد نصرالله - باكستان - كراتشي
أخبار دولية - باكستان

احتشد آلاف الأشخاص في شوارع باكستان الأحد للتظاهر والصلاة بعد اغتيال اسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فيما نددت الخارجية الباكستانية بـ “تزايد مغامرات اسرائيل”.

وتجمّع نحو 4 آلاف شخص في إسلام آباد ونحو 3 آلاف آخرين في مدينة كراتشي الساحلية للمشاركة في مسيرات وصلوات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الأحد “باكستان تدين بشدة تزايد مغامرات اسرائيل في الشرق الأوسط”. وأضافت أن “العمل المتهور المتمثل في اغتيال الأمين العام لحزب الله في لبنان يشكل تصعيدا كبيرا في منطقة غير مستقرة”.

المصدر: أ ف ب

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