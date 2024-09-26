عقب عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة… جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها مخلفاً دماراً واسعاً

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة. وخلّف توغل الاحتلال الجديد في جنين ومخيمها دماراً هائلاً في البنية التحتية، بعد عمليات تجريف طالت الكثير من طرقات المدينة والمخيم.

🔴 آثار الدمار الذي أحدثته آليات جيش الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة #جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/ra4PfvH6Gy — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 25, 2024

تغطية صحفية: خلف دمارا في البنية التحتية وممتلكات الأهالي.. شاهد عيان يتحدث عن عــدوان الاحتلال على جنين يوم أمس. pic.twitter.com/m59FXrTVBz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 26, 2024

واعتقل جيش الاحتلال خلال العملية ستة فلسطينيين على الأقل، بحسب مصادر محلية. وبالتزامن مع العملية فإن جيش الاحتلال نفذ اقتحامات بعدة بلدات في جنين بينها عنزا واليامون وبرقين. وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “شهيدة عمرها 37 عاما، و4 إصابات بينها ثلاث سيدات من بلدة عنزا قرب جنين”، فيما أكدت وزارة الصحة “استشهاد المواطنة زهور قاسم عمور”.

#شاهد | من داخل منزل المطارد قيس السعدي عقب تفجيره من قبل قوات الاحتلال داخل مخيم جنين، يوم أمس. pic.twitter.com/K0eCWQ9klB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 26, 2024

وأوضحت الوزارة أن هناك “أربع إصابات خطيرة بينها إصابة بالرصاص الحي في الرأس لمسنة (73 عاما) وإصابة حرجة جداً لطفلة (9 سنوات) وإصابة شاب بالفك إصابة خطيرة”. وقال أيمن عبيدة، عضو مجلس بلدية القرية إن “قوة عسكرية خاصة إسرائيلية دخلت البلدة متنكرة داخل مركبة مدنية لاعتقال شاب، ثم تبعتها سيارات عسكرية”. وأضاف أن عناصر القوة الخاصة “أطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدّى إلى استشهاد سيدة وإصابة أخريات كن يجتمعن في بيت عزاء بالقرية”.

وقف بوجه دباباتهم رافعاً علامة النصر.. مشهد لطفل فلسطيني يتحدي جنود الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامهم لمخيم جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/BKIhz96vrv — نون بوست (@NoonPost) September 26, 2024

من جهته، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينياً، بينهم سيدة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة والقدس. فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير غانم علقم، عقب دهمه في بلدة صفا، غربي مدينة رام الله.

وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 718 شهيدا، وزهاء 5800 جريحا، و10400 معتقلاً، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وسّع جيش الاحتلال عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات رسمية الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام+ عرب 48