عقب عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة… جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها مخلفاً دماراً واسعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 17:52

عقب عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة… جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها مخلفاً دماراً واسعاً

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
جنين
عربي وإقليمي - فلسطين

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة. وخلّف توغل الاحتلال الجديد في جنين ومخيمها دماراً هائلاً في البنية التحتية، بعد عمليات تجريف طالت الكثير من طرقات المدينة والمخيم.

واعتقل جيش الاحتلال خلال العملية ستة فلسطينيين على الأقل، بحسب مصادر محلية. وبالتزامن مع العملية فإن جيش الاحتلال نفذ اقتحامات بعدة بلدات في جنين بينها عنزا واليامون وبرقين. وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “شهيدة عمرها 37 عاما، و4 إصابات بينها ثلاث سيدات من بلدة عنزا قرب جنين”، فيما أكدت وزارة الصحة “استشهاد المواطنة زهور قاسم عمور”.

وأوضحت الوزارة أن هناك “أربع إصابات خطيرة بينها إصابة بالرصاص الحي في الرأس لمسنة (73 عاما) وإصابة حرجة جداً لطفلة (9 سنوات) وإصابة شاب بالفك إصابة خطيرة”. وقال أيمن عبيدة، عضو مجلس بلدية القرية إن “قوة عسكرية خاصة إسرائيلية دخلت البلدة متنكرة داخل مركبة مدنية لاعتقال شاب، ثم تبعتها سيارات عسكرية”. وأضاف أن عناصر القوة الخاصة “أطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدّى إلى استشهاد سيدة وإصابة أخريات كن يجتمعن في بيت عزاء بالقرية”.

من جهته، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينياً، بينهم سيدة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة والقدس. فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير غانم علقم، عقب دهمه في بلدة صفا، غربي مدينة رام الله.

وارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 718 شهيدا، وزهاء 5800 جريحا، و10400 معتقلاً، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وسّع جيش الاحتلال عملياته بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق معطيات رسمية الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام+ عرب 48

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