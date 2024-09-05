الجيش الروسي يستهدف مواقع صناعات عسكرية يستخدمها الناتو في أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية واسعة لمصانع الأسلحة ومستودعاتها بمدينة لفوف – مركز لوجستيات “الناتو” ونظام كييف غرب أوكرانيا، وتدمير مركز تدريبي بخبرائه الأجانب شمال أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات القوات الروسية دمرت مركز التدريب 179 للقوات الأوكرانية في مدينة بولتافا وسط أوكرانيا تجمّع فيه جنود ومدربون أجانب مختصون في الاتصالات والحرب الإلكترونية، دربوا قوات كييف ومشغلي المسيرات الأوكرانية على ضرب الأراضي الروسية.

كما دمر الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مدينة لفوف غرب أوكرانيا التي نشطت بدعم “الناتو” في إنتاج وصيانة المكونات الإلكترونية للطيران والأسلحة الصاروخية.

هذا، وواصلت قوات “الشمال” تقدمها على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت القوات الأوكرانية 75 عسكريا وعربات وآليات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

وعززت قوات “الغرب” الروسية مواقعها في خاركوف وجمهورية لوغانسك، وصدت هجوما واحدا وكبدت القوات الاوكرانية 480 قتيلا ودمرت له مدافع غربية ومدرعات ومحطة رادار و5 مستودعات ذخيرة.

وبالتزامن مع هذه التطورات، حسنت قوات “الجنوب” مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر الأوكران670 عسكريا ومدافع غربية ومركبات وآليات و5 مستودعات ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

وسيطرت قوات “المركز” على بلدة كارلوفكا في جمهورية دونيتسك، وصدت 7 هجمات وكبدت الاوكرانيين480 قتيلا ودمرت مدرعة “ماكس برو” أمريكية، ومدافع وآليات وأسلحة غربية.

كما سيطرت قوات “الشرق” على بلدة بريتشيستوفكا في دونيتسك وصدت هجوما واحدا وكبدت الجيش الاوكراني150 عسكريا.

وألحقت قوات “دنيبر” خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في في مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف وكبدته 80 عسكريا ومدرعات ومحطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

كما اسقطت القوات الروسية 11 صواريخ “هيمارس” أمريكية، و30 مسيرة.

تدمير 7 مسيرات أوكرانية وصاروخ “فليخا” فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز “فليخا” فوق مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة فيلخا وطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الروسية”.

وأضاف بيان الوزارة: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخا من طراز “فيلخا” وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك”، مشيرا إلى أن “الأسلحة النارية في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود دمرت زورقين مسيريين”.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية “الهجوم المضاد” الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف “الناتو”، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

المصدر: موقع روسيا اليوم + سبوتنيك