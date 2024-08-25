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August 25 2024 - 16:54

ميقاتي يترأس اجتماعا وزاريا ويؤكد إجراء اتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد

منذ 17 mins 25 August، 2024
ميقاتي يترأس اجتماعا وزاريا
لبنان

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب.

شارك في الاجتماع الوزراء: عبدالله بو حبيب، هنري الخوري، فراس الابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.

تم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ.

وفي خلال الاجتماع، اكد رئيس الحكومة، انه “يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد”. واعتبر “ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701”.

كما اكد “موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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