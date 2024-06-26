الشيخ نعيم قاسم: إذا وسّعت إسرائيل الحرب وسّعنا وإذا خاضت حرباً شاملة خضناها

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ “نعيم قاسم”، أنه “إذا وسَّعت إسرائيل الحرب وسَّعنا وإذا خاضت حرباً شاملة خضنا الحرب الشاملة من دون تراجع فنحن مقاومة لها أهدافها وأبرز هدف الآن هو إسقاط الأهداف الإسرائيلية العدوانية وتأمين النصرة والحماية لغزَّة وفلسطين والمقاومة هناك”.

وقال الشيخ قاسم في مقاومة مع وكالة مهر الايرانية، “إذا وسَّعت إسرائيل الحرب وسَّعنا وإذا خاضت حرباً شاملة خضنا الحرب الشاملة من دون تراجع فنحن مقاومة لها أهدافها وأبرز هدف الآن هو إسقاط الأهداف الإسرائيلية العدوانية وتأمين النصرة والحماية لغزَّة وفلسطين والمقاومة هناك”.

معادلةٌ واضحة ارستها المقاومة الاسلامية على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، وقف العدوان على غزة مقابل وقف اطلاق النار على الحدود اللبنانية الفلسطينية سيما ان هذه الجبهة تشهد عمليات نوعية وتفوقات عسكرية للمقاومة ادهشت لا بل اعجزت العدو.

المصدر: وكالة مهر