مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 بعملية إطلاق نار على حاجز تياسير بالأغوار الشمالية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت قوة من جيش الاحتلال على حاجز تياسير قرب طوباس في الأغوار الشمالية.

وعن تفاصيل العملية والاشتباك المسلح، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة، حيث كان الجنود، ثم نفذ عملية إطلاق النار.

وذكرت أن الاشتباكات المسلحة عند حاجز تياسير استمرت دقائق قبل أن يتمكن الجنود من قتل المهاجم الذي ارتدى سترة واقية من الرصاص. ووفقاً لإذاعة الجيش، فإن خلال العملية كانت مسيّرة تابعة لسلاح الجو تحلق في الأجواء، لكن الجيش قرر عدم استخدامها خشية إصابة جنوده.

ووفقاً للقناة 13 الإسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار وقعت على الحاجز العسكري الذي كان يشهد تجمعاً لعدد من الجنود الإسرائيليين، وأضافت القناة الإسرائيلية أن طائرات عسكرية نقلت اثنين من المصابين بحالة حرجة جداً لتلقي العلاج.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار الشمالية بعد استهدافه. وذكرت مصادر عبرية أن طائرات مروحية هرعت لمكان العملية لإخلاء المصابين. وقالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال هرعت إلى حاجز تياسير شرقي طوباس عقب عملية إطلاق النار.

وتأتي عملية إطلاق النار في ظل مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس لليوم الثالث على التوالي.

عدوان مستمر على طوباس

هذا، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري وحصارها على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، لليوم الثالث على التوالي، وسط عمليات دهم واعتقال واسعة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال حوالي 20 مواطناً، بالإضافة إلى احتجاز عشرات آخرين والتحقيق ميدانياً معهم. وتغلق قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، فضلاً عن تنفيذها عمليات تجريف وتدمير لعدد من الشوارع وللبنية التحتية، والدفع بمدرعات وتعزيزات عسكرية.

وفي مخيم الفارعة، ما زالت قوات الاحتلال تحكم الحصار على المخيم وتغلق مداخله بالكامل. كما شرعت جرافات الاحتلال المجنزرة بتجريف وتدمير البنية التحتية في الشارع الرئيسي للمخيم وفي الطرقات الفرعية، وتم تدمير خطوط مياه وكهرباء، ما أدى إلى انقطاعهما عن أجزاء من المخيم.

عملية إطلاق نار نوعية نفذها مقاوم بعد اقتحامه معسكر تياسير شرق طوباس وقتله جنديين وإصابة آخرين. pic.twitter.com/UYaT4HRXdy — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 4, 2025

واقتحمت قوات الاحتلال النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر داخل المخيم مساء أمس، واستولت على هويات المسعفين وأبلغتهم بعدم التحرك دون تنسيق.

تجد طواقم الإسعاف صعوبة في التعامل مع الحالات الإنسانية والمرضية داخل المخيم، خاصة أن هناك مرضى بأمراض خطيرة يحتاجون الخروج إلى المستشفيات، وتعيق قوات الاحتلال نقلهم.

حماس: عملية “حاجز تياسير” تأكيد على أن جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة لن تمر دون عقاب

باركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني واستهدفت حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، وأكدت أن جرائم الاحتلال وعدوانه على شمال الضفة المحتلة لن تمر دون عقاب.

وقالت في بيان: “إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطولكرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة على المضيّ في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي”.

#صورة إستشهاد منفذ عملية تياسير البطولية

والذي أسفرت عن مقتل جنديين وعدد من الاصابات في عملية إطلاق النار في تياسير قرب طوباس. pic.twitter.com/XP0Zy9qJWe

— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) February 4, 2025

وشددت حماس على أن كافة مشاريع العدو الصهيوني الإجرامية، ومحاولاته إخضاع شعبنا الفلسطيني، أو كسر إرادة المقاومة لديه، أو تهجيره عن أرضه ودياره ستتحطّم أمام إرادة وبسالة هذا الشعب ومقاومته الباسلة، وشبابه الحر الأبي.

وثمنت عالياً جهاد ومقاومة شبابنا في الضفة المحتلة، ودعت جماهير شعبنا المرابط لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتحدّي جيشه المجرم وإجراءاته الأمنية والعسكرية، نصرةً لأرضنا ومقدساتنا، وتأكيداً على حقّنا في الحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وصل مقاوم فلسطيني، واقتحم مجمع عسكري وبرج المراقبة بالقرب من حاجز تياسير شرق طوباس، حيث تحصن داخله وأطلق النار على الجنود الإسرائيليين داخل المجمع ،ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ستة آخرين بجراح متفاوتة . كان الطيران العسكري الإسرائيلي عاجزًا عن التدخل بسبب قرب المقاوم من… pic.twitter.com/ZVZjGs9QWX — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 4, 2025

المصدر: مواقع