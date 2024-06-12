ماسك يهدد بحظر دخول أجهزة “أبل” لشركاته بسبب شراكتها مع “أوبين إيه آي”

هدد الملياردير الأمريكي الشهير ورئيس شركات “تسلا” و”سبيس إكس” وإكس” إيلون ماسك، بحظر استخدام أجهزة “أبل” في شركاته؛ بسبب شراكتها مع “أوبين إيه آي” خلال إعلانها عن اعتماد تقنيات للذكاء الاصطناعي في مؤتمرها للمطورين والمبرمجين.

ونشر “ماسك” سلسلة من المنشورات عبر حسابه على منصة “إكس”، انتقد فيه هذه الشراكة، ووَصَفَها بأنها “انتهاك أمني غير مسبوق”، وسخر من إعلان أبل ووصفها بأنه “ليس لديها أدنى فكرة عما يحدث بالفعل”.

وأردف “ماسك” ساخرًا: “من الواضح أن شركة أبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية أوبين إيه آي لأمنك وخصوصيتك، سيتم حظر أجهزة أبل إذا قامت الشركة بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل”.

ورد “ماسك” مباشرة على منشور من الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، وقال إنه سيحظر أجهزة “أبل” من مباني شركته ما لم يقرر كوك “إيقاف برامج التجسس المخيفة هذه”.

وأتم: “سنطلب من زوار شركاتي فحص أجهزة أبل الخاصة بهم عند الباب”.

المصدر: مواقع