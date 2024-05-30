روسيا تخطط لزيادة التبادل السياحي مع السعودية في عام 2024

قالت يوليا ماكسوتوفا مديرة مركز التنمية السياحية الدولية التابع لمركز الأبحاث الاستراتيجية، إن روسيا تخطط بحلول نهاية هذا العام لزيادة عدد السائحين من السعودية.

وأضافت ماكسوتوفا: “في عام 2024، تخطط روسيا لاستضافة أكثر من 20 ألف سائح من المملكة العربية السعودية، أي ما يقرب من 2.6 مرة أكثر من عام 2023 (7.8 ألف)”.

ووفقا لها، مع مراعاة تطوير الرحلات الجوية المباشرة وتبسيط نظام التأشيرات بين المملكة وروسيا، يمكن زيادة التدفق السياحي المتبادل بنسبة 60٪.

وتابعت ماكسوتوفا: “تدفق السياح القادمين من الدول العربية إلى بلادنا، قد يزيد مرتين على الأقل”.

وذكرت أن السياح من روسيا يسافرون اليوم إلى السعودية، ليس فقط لأغراض الحج وزيارة مكة والمدينة، بل وكذلك لزيارة الرياض وجدة بغرض السياحة العلمانية.

ونقلت عن صاحب إحدى سلاسل الفنادق في السعودية محمد صالح، قوله: “نتوقع أن ينمو تدفق القادمين الروس إلى السعودية بنسبة 112% في 2024. في عام 2023 زار المملكة 106 آلاف من السياح الروس”.

وأشارت ماكسوتوف إلى أن وفد المركز، عقد خلال المعرض السياحي في الرياض، عدة اجتماعات مع 89 من منظمي الرحلات السياحية وأصحاب الفنادق في المملكة العربية السعودية، كما تلقى تأكيدات من شركات الطيران المحلية بأنه سيتم قبل حلول نهاية العام الحالي، إطلاق رحلات طيران من جدة والرياض إلى موسكو وبطرسبورغ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر في اجتماع حكومي أمس الأربعاء، مجموعة من التوجيهات تهدف لتنمية قطاع السياحة في روسيا.

المصدر: نوفوستي