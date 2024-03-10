رأى رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن ان العدو خسر قوة الردع بوجه المقاومين في غزة كما في لبنان واليمن وسوريا والعراق ولا يمكن أن يستعيدها.

وأشار الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظمته “سرايا المقاومة” في بلدة الشحيمية في بعلبك إلى أن “أخبار المقاومة الفلسطينية في الميدان مطمئنة، وهناك شعب يعاني من الألم والجوع والصبر والمرارة، لكن الخيار الوحيد هو استمرار المقاومة”، مؤكدا ان “المقاومة تستطيع أن تفرض شروطها بالإرادة والعزيمة والصبر”.

أضاف : “نقول للعالم أنتم قلقون على 150 أسيرًا وعلى 100 ألف مستوطن شمال غزة، لكن هناك 10000 آلاف فلسطيني أسير وشعب يتضور جوعا، لكنه عالم منعدم الضمير”.

ورأى أن “إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها بعد 155 يوما من الصمود البطولي والأسطوري، واستطاعت المقاومة أن تحقق هزيمة أمنية وعسكرية ونفسية للعدو ومعه أميركا ومعظم دول الغرب.

وأكد أن “كل التهديدات والتهويلات والكلام الذي سمعناه من العدو الإسرائيلي في الأسابيع الماضية لن يثنينا عن مواقفنا”.

وقال: “نحن قوم عاهدنا أهلنا وربنا وشعبنا على المقاومة، ونعرف أن في طريق المقاومة تضحيات وأعددنا لكل ظرف عدّته، وللعدو نقول أنك تعرف تماما أحوالك وأوضاعك، وعملياتنا آلمتك وأوجعتك، حتى علا صراخكم وعويلكم “.

وأعرب عن “الاستعداد للانفتاح على أي حوار ونقاش موضوعي حول أي أمر في لبنان”