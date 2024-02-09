أعلن زعيم حزب عمران خان، جوهر علي خان، فوز الحزب بـ150 مقعداً في البرلمان المركزي، في انتخابات باكستان التي جرت يوم امس الخميس، مطالباً لجنة الانتخابات بإعلان النتائج بشكل رسمي.

وأوضح علي خان أنّ الحزب يعمل على تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء وسيشكل الحكومة في المركز وفي إقليمين.

وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية الباكستانية عن النتائج الأولية للانتخابات، بفوز اثنين من مرشحي حزب عمران خان بمقاعد في البرلمان المركزي وخمسة مرشحين بمقاعد في برلمان إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وجاء إعلان اللجنة، بعد مضي ساعات طويلة على بدئها فرز الأصوات في انتخابات باكستان، دون أن تعلن النتائج، أو تعطي أية معلومات عن فرز الأصوات، عازية ذلك إلى عطل فني في النظام، في حين أكدت مصادر إعلامية وأخرى مستقلة أن حزب عمران خان أحرز تقدماً كاسحاً في كل مناطق البلاد، ما دفع اللجنة لإغلاق الأبواب في وجه الصحافيين ومنع الإفصاح عن النتائج.

وبينما أكدت لجنة الانتخابات، في بيان، أن كل المعلومات التي تعلنها مصادر مستقلة وإعلامية “غير دقيقة ولا يعتد بها”، وأن اللجنة بعد حل مشاكل فنية ستعلن نتائج ومعلومات الانتخابات بشكل دقيق، تؤكد مصادر مستقلة أن النتائج أتت بخلاف ما كانت تتطلع إليه المؤسسة العسكرية ولجنة الانتخابات وحكومة تصريف الأعمال.

من جانبه، قال وزير الدفاع السابق، القيادي في حزب الرابطة جناح نواز شريف خواجه أصف في حديث مع قناة “جيو” إن تعطل نتائج الانتخابات مؤسف للغاية وإنه لا شك أن أنصار عمران خان خرجوا إلى مراكز الاقتراع بشكل كبير خاصة بعد الظهر حتى إغلاق التصويت، مضيفا: “حزب خان فعلا استطاع أن يحرك أنصاره ويخرجهم إلى مراكز الاقتراع”.

المصدر: وكالات