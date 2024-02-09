زعيم حزب عمران خان يعلن فوز الحزب بـ150 مقعداً في البرلمان المركزي بانتخابات باكستان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 04:06

زعيم حزب عمران خان يعلن فوز الحزب بـ150 مقعداً في البرلمان المركزي بانتخابات باكستان

منذ 51 mins 9 February، 2024
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