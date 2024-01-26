لا تزال وزارة الصحة في غزة تعلن يوميا عن المعاناة الكارثية لأهالي قطاع غزة امنياً وصحياً وغذائياً دون ان يرف جفن لمدعي حقوق الانسان في الغرب والمجتمع الدولي الذي لا يزال متواطئا في الجرائم والابادة.

تزاد معاناة السكان الفلسطينيين في غزة لا سيما مئات الاف النازحين الى حد الكارثة، في ظل القصف الصهيوني الذي لا يزال يطال المستشفيات ايضا، ومنع المساعدات. ومع ازدياد قساوة الطقس والبرد والشتاء تزداد المعاناة والمخاطر وهم يأوون في خيم لا تقيهم البرد والمطر وتجمعات المياه خصوصا في ظل نقص الملابس الشتوية والبطانيات.

ما يفاقم الحالة المأساوية للمواطنين والنازحين :

-عدم توفر الغذاء بشكل كاف مما يعرض الكثيرين منهم لخطر الموت جوعا

-عدم توفر الخدمات الطبية والصحية والادوية بالشكل المطلوب مما يزيد انتشار الامراض

-التجمع في الخيم باعداد كبيرة مما يعرضهم لاخطار الاوبئة والعدوى

-التعرض للبرد الشديد ودخول المياه الى الخيم

-الاخطار المتزايدة على الاطفال وكبار السن

وقائع تعرضها الصحة الفلسطينية والمؤسسات الانسانية

واليوم اعلنت وزارة الصحة بغزة ان نحو 600 ألف مواطن شمالي غزة يتعرضون للموت بسبب المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي.

ولفت الدفاع المدني في غزة ان حياة آلاف النازحين مهددة بسبب البرد ‫القارس والأمطار التي أغرقت الخيام.

بدوره اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ظهور حالات مجاعة وأمراض بين الأطفال والنساء واكد انه لا بد من تدخل فوري لإنقاذ سكان قطاع غزة.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية سابقا إن طقس الشتاء القاسي يجعل طقس الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين الذين فر الكثير منهم من منازلهم منذ أشهر دون ملابس دافئة أو بطانيات .

شمال القطاع

الهلال الأحمر الفلسطيني اشار ان الاحتلال ما زال يمنع وصول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى شمال القطاع. وقال ان الوضع الصحي والإنساني كارثي في خانيونس ونحن عاجزون عن تقديم الخدمات الصحية. واشار ان طواقم الإسعاف تواجه صعوبات لإجلاء النازحين والمرضى جراء القصـف الإسرائيلي على خانيونيس و تجد صعوبة في الوصول إلى مستشفيي الأمل وناصر لنقل الجرحى.

مجمع ناصر الطبي

الصحة في غزة اعلنت ان 150 موظفا و350 مريضا ومئات الأسر النازحة موجودون في مجمع ناصر الطبي بخانيونس وسط ظروف كارثية.

واشارت ان الاحتلال يعزل مجمع ناصر الطبي والمجمع بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.

ولفت ان نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي. واشار ان مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة يواجهون مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي.

احصائيات

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة الى اكثر من 26 الف شهيدا وحوالي 65 الف مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين، فيما يرتكب الاحتلال يوميا العديد من المجازر .

وكانت قالت مؤسسات دولية إن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب ، حيث استشهد أكثر من 25 ألف شخص، وأنه نتيجة للعدوان ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10,000 طفل آباءهم.

المصدر: موقع المنار