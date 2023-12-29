رغم ان اليمنيين اكدوا ان عملياتهم في البحر الاحمر وباب المندب لا تهدف الا الى ايقاف مسار السفن “الاسرائيلية” او المتجهة الى الكيان الصهيوني، وذلك للضغط لوقف العدوان والحصار عن غزة، اعلنت واشنطن تشكيل تحالف “حارس الازدهار” من عدة دول بقيادتها في البحر الاحمر لحماية الملاحة الدولية، بل ان اسم التحالف يحمل كذبا اعلاميا فهو يوحي ان اليمنيين يهددون ازدهار دول العالم.

وعلى عكس اعلان البنتاغون ان التحالف يضم 20 دولة فإن عدد الدول الموافقة على المشاركة فيه لا يصل الى هذا العدد، بل رفضت دول اوروبية عدة هذه المشاركة.

وقالت وزارة الحرب الاميركية الاسبوع الماضي إن أكثر من 20 دولة في المجمل وافقت على المشاركة في التحالف الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر من هجمات اليمنيين.

لكن 8 دول على الأقل من المنضمين رفضت اعلان اسمها علناً بين المشاركين. كما اتخذت إسبانيا قرارا بعدم المشاركة في التحالف، فيما وضعت فرنسا وايطاليا شروطا تعني عمليا عدم العمل بقيادة اميركية في البحر الاحمر.

واليوم اعلنت جيبوتي تحفظها على المشاركة في التحالف الاميركي في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات اليمنية الداعمة لقطاع غزة في المنطقة>

وأكّد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، أنّ بلاده لم تدن هجمات صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب، لأنّها تعتبرها “إغاثة حقٍّ للفلسطينيين”.

وأفادت تقارير بأن اثنين من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين المذكورين كشركاء في العملية إيطاليا وإسبانيا، أصدرا بيانات يبدو أنهما يحاولان فيها النأي بأنفسهما عن هذه القوة المتعددة الجنسيات خوفا من مهاجمتهما.

ورغم أن فرنسا وإيطاليا أرسلت بالفعل سفنا حربية إلى البحر الأحمر وباب المندب، فإن باريس أكدت أن سفنها ستعمل تحت القيادة الفرنسية فقط، بينما شددت إيطاليا أن إرسالها الفرقاطة البحرية “فيرجينيو فاسان” إلى البحر الأحمر لحماية مصالحها يأتي “استجابة لطلبات محددة قدمها أصحاب سفن إيطاليون”، لكن هذا يأتي في إطار عملياتها الحالية وليس جزءا من عملية “حارس الازدهار”.

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن “التردد الواضح لبعض حلفاء الولايات المتحدة في ربط أنفسهم بالجهود يعكس إلى حد ما الشقاق بينهم الذي أحدثته الحرب في غزة في النظام الدبلوماسي الغربي بينما يستمر الرئيس بايدن في دعم “إسرائيل” بقوة في الوقت الذي تتزايد الانتقادات الدولية في الغرب بشأن عمليات الجيش الصهيوني في غزة والذي استشهد فيه أكثر من 21 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية”.

وهذا ما يجعل دولا عربية مثل مصر والسعودية تحجم عن المشاركة في تحالف هدفه الحقيقي حشد الدعم العسكري ل”إسرائيل” مما قد يثير اجواء شعبية سلبية في ظل استمرار المجازر وكذلك قد يكون خوفا من التعرض لهجمات.

وفي هذا الصدد، تقول صحيفة نيويورك تايمز إنه في ظل الدعم الأميركي للحرب على غزة لا يبدو أن أي دولة في المنطقة ترغب في الارتباط بالولايات المتحدة في مغامرة عسكرية.

كل هذه الاجواء تشير الى ان هذا التحالف قد فشل في الانطلاق المخطط له ولاسباب متعددة ليس جميعها يتضمن الحرص على الفلسطينيين بل لخلافات اميركية اوروبية ومخاوف امنية وغير ذلك.

المصدر: موقع المنار + صحف