بالفيديو | الجيش السوري يسقط 3 مسيرات للمسلحين ويقضي على عدد منهم بريفي اللاذقية وحلب

أسقطت وحدات من القوات المسلحة السورية 3 مسيّرات للتنظيمات المسلحة في ريفي اللاذقية وحلب، واستهدفت بنيران المدفعية مقار تلك التنظيمات، وقضت على عدد من أفرادها، ودمرت عربة دفع رباعي بمن فيها.

وقالت وزارة الدفاع في صفحتها على موقع فيسبوك إن التنظيمات المسلحة تواصل اعتداءاتها على السكان المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، وكان آخرها الاعتداء الذي نفذته بعدد من الطائرات المسيّرة، حيث تمكنت القوات المسلحة السورية من إسقاط مسيّرتين في ريف اللاذقية الشمالي ومسيّرة في ريف حلب الغربي.

وأضافت الوزارة: “رداً على هذه الاعتداءات نفذت وحدات من قواتنا المسلحة رمايات دقيقة بنيران المدفعية على مقار تلك التنظيمات في المناطق المذكورة”، وأوضحت الوزارة أن الرد أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين عرف منهم الإرهابي أبو مروان عزو، مشيرة إلى تدمير عربة دفع رباعي بمن فيها من مسلحين في ريف حلب الغربي.

المصدر: وكالة سانا