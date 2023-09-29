وسائل إعلام باكستانية: الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في مسيرات احتفالية في ذكرى المولد النبوي الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 12:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال المهرجان المركزي في ذكرى ولادة النبي الأعظم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) الإثنين المقبل الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء (ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت
وسائل إعلام باكستانية: الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في مسيرات احتفالية في ذكرى المولد النبوي الشريف
منذ 16 mins
29 September، 2023
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اعتداء بلوشستان
باكستان
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