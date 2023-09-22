اقتراح في مجلس الشيوخ الأميركي بمعاقبة باكو ومساعدة يريفان

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الوضع في قره باغ وكذلك مساعدة أرمينيا كما أفاد المكتب الصحافي لأحد واضعي المبادرة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، بحسب وكالة “تاس”.

وجاء في الوثيقة الموزعة أن “مشروع القانون يوفر المساعدة الإنسانية للأرمن في قره باغ ويمنع منح الحكومة الأذرية مساعدات إضافية في المجال الأمني”.

وتسمح المبادرة للإدارة الأميركية ب”إدراج أرمينيا في برنامج تقديم المساعدة العسكرية المالية للدول الأجنبية، وتطوير برنامج لضمان أمن شعب قره باغ وفرض عقوبات ضد السلطات الأذرية بسبب تصرفاتها تجاه قره باغ”.

المصدر: تاس