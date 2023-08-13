أفادت صحيفة “الوطن” السورية بأن انفجارا وقع داخل قاعدة لجيش الاحتلال الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

ولفتت الصحيفة إلى أن “قاعدة حقل غاز كونيكو شهدت استنفارا صباح السبت إثر استهدافها بصاروخين، في حين تم استهداف قاعدة حقل العمر بـ4 قذائف صاروخية”، وأشارت إلى أن “القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو التي تعد مركزا للتدريب وهبوط المروحيات، تعرضت لأكثر من 3 استهدافات في عام 2023”.

ويأتي هذا الاستهداف، بالتزامن مع تزايد الحديث عن تحركات عسكرية أمريكية لافتة في منطقة شرق سوريا، تمثلت بإرسال تعزيزات عسكرية وإجراء مناورات، إلى جانب كشف وزارة الدفاع الروسية عن رحلات جوية خطرة ينفذها طيران ما يسمى “التحالف الدولي” في الأجواء السورية.

ولم يصدر إعلان عن هذا التحالف بشأن الانفجار أو الضربات الصاروخية على قواعده في سوريا.

ويحتل الجيش الأمريكي مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد فيها أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، ويسرق الاميركيون النفط السوري بالتعاون مع ميليشيات إرهابية محلية.

المصدر: روسيا اليوم