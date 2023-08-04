فوج إطفاء الضاحية يواصل جهوده لإهماد الحريق على طريق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 00:56

فوج إطفاء الضاحية يواصل جهوده لإهماد الحريق على طريق المطار

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
حريق طريق المطار
لبنان

يتابع فوج اطفاء الضاحية جهوده مدعومًا ببعض من مراكز الدفاع المدني المختلفة وبمواكبة من الفرق الإسعافية في الدفاع المدني – الهيئة عملية إهماد الحريق الهائل الذي شبّ في إحدى مستودعات القماش والبرادي على طريق المطار خلف التعاونية العاملية.
ويقوم عناصر الفوج باستحداث بعض الفتحات في الأرض (الأسقف للطوابق السفلية) للوصول الى مصدر النيران، ولتبريد المكان عبر هذه الفتحات لكسر درجات الحرارة المرتفعة، والتي من شأنها أن تساعد في رجال الإطفاء في محاصرة النيران تمهيدًا لإهمادها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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