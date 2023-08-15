انتهاء اعمال اخماد الحريق والتبريد بشكل كامل في مستودع الاقمشة والبرادي على طريق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 14:08
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السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار 2006: اليوم نحن امام مرحلة جديدة هي من نتائج الانتصارات والدماء والتضحيات
السيد نصر الله: انتصار 2006 يترتب عليه ترسيم الحدود البحرية وتحرير الجزء الأكبر من مياهنا الإقليمية وتحرير حقل قانا
السيد نصر الله: ضمانة لبنان للتنقيب واستخراج النفط وبيعه هو احتفاظه بكل عناصر القوة والمعادلة الذهبية وبمقدمها المقاومة
السيد نصر الله: من يراقب الوضع الإسرائيلي منذ 2006 يرى بوضوح المسار الانحداري النزولي لهذا الكيان على أكثر من صعيد
السيد نصر الله: المقاومة في لبنان وفي فلسطين ومحور المقاومة أمسكت بزمام المبادرة بنسبة كبيرة وإسرائيل تختبئ خلف الجدران
السيد نصر الله: منذ البداية تصرفنا على قاعدة احتواء الوضع وعدم الذهاب إلى التصعيد ولا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة
السيد نصر الله: أتوجه بالعزاء والتبريك الى عائلة الشهيد أحمد قصاص الذي تحمل مسؤولياته واستشهد دفاعا عن المقاومة
السيد نصر الله: أدعو الى الهدوء ومصلحة لبنان هي الهدوء ومعالجة الأحداث التي تحصل بالحكمة والتعقل وروح المسؤولية العالية
السيد نصر الله: حادثة الكحالة تؤكد من جديد أن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الضامنة لهذا البلد
السيد نصر الله: هناك زعامات سياسية ومعها وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الأهلية
السيد نصر الله: على من تراهنون إذا حدثت حرب أهلية لمساعدتكم؟ إسرائيل؟ هذه إسرائيل اليوم ليست إسرائيل 1982
السيد نصر الله: هناك احتمال آخر أن هؤلاء هدفهم أن يوصلوا لبنان إلى أن الحل هو التقسيم وهو ما لن يسمح به اللبنانيون
الأمانة العامة لمجلس النواب تتلقى الرسائل الموجهة من الموفد الرئاسي الفرنسي الى ممثلي الكتل النيابية التي ستشارك بالحوار
استشهاد الشابين قصي عمر سليمان الولجي ومحمد ربحي نجوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا
كتيبة العياش في جنين تعلن إطلاق قذيفة صاروخية من طراز "قسام واحد" باتجاه مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية المحتلة
انتهاء اعمال اخماد الحريق والتبريد بشكل كامل في مستودع الاقمشة والبرادي على طريق المطار
منذ 43 mins
15 August، 2023
عاجل
حريق طريق المطار
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