انتهاء اعمال اخماد الحريق والتبريد بشكل كامل في مستودع الاقمشة والبرادي على طريق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2023 - 14:08

انتهاء اعمال اخماد الحريق والتبريد بشكل كامل في مستودع الاقمشة والبرادي على طريق المطار

منذ 43 mins 15 August، 2023
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