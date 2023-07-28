سبوتنيك: إصابة 7 أشخاص في انفجار وقع قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2023 - 19:38

سبوتنيك: إصابة 7 أشخاص في انفجار وقع قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية

منذ 38 mins 28 July، 2023
أخبار موقع المنار

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