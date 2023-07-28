سبوتنيك: إصابة 7 أشخاص في انفجار وقع قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2023 - 19:38
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ملايين المسلمين يحيون ذكرى استشهاد حفيد رسول الله (ص) الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في العديد من الدول الإسلامية
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ثبات شعبنا اليمني على مدى 9 سنوات من الحصار والحرب هو توفيق إلهي
السيد الحوثي: أدعو تحالف العدوان لوقف عدوانه على بلدنا ومعالجة ملفات الأسرى وأدعو شعبنا العزيز للجهوزية الدائمة
السيد الحوثي: نسعى للتعاون والتنسيق مع إخوتنا في فلسطين وإخوتنا في محور المقاومة للوصول إلى تطهير فلسطين من براثن العدو
السيد الحوثي: أدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية للدول التي تسمح بإحراق المصحف الشريف
الخارجيّة الفرنسيّة: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوجّه دعوة إلى القوى السياسيّة لعقد اجتماع في أيلول المقبل
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: لدينا اليوم حوارات ثنائية نحاول من خلالها تبديد الهواجس
الشيخ محمد يزبك: المطلوب من المسؤولين الغيارى على الوطن أن يتواضع بعضهم لبعض وأن يلتقوا للتفاهم من دون عراقيل
الشيخ علي دعموش: حزب الله كان ولا زال يدعو للوحدة والعيش المشترك والتفاهم بين اللبنانيين وندعو لعدم الرهان على الخارج
الشيخ علي الخطيب: أرفض ان يتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المسؤولية لأنهم سيحملون طائفته مسؤولية استمرار الانهيار
الشيخ أحمد قبلان: الحل بتسوية وطنية تجمع اللبنانيين لا تمزقهم والبطل الحقيقي في هذا البلد من يشارك بالحوار والإنقاذ
السيد علي فضل الله: نرحب بأي حوار لكننا نخشى أن يكون لتمرير الوقت الضائع انتظارا
قوى الأمن الداخلي: منع مرور الآليات إلى الضاحية الجنوبية من الساعة 1:30 فجر السبت ولحين انتهاء مراسم عاشوراء
وزير التربية عباس الحلبي: ما يتم تداوله حول دمج التلامذة السوريين باللبنانيين هو فبركات اعلامية لا أساس لها من الصحة
فلسطين المحتلة: عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات شرطة الاحتلال
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة عشرات الشبان جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن مسيرة في كفر قدوم شرق قلقيلية
فلسطينيون يشعلون الاطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس
تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يحذر نتنياهو من تراجع الردع وارتفاع احتمالات الحرب بسبب إضعاف القضاء
رئيس الموساد السابق تامير باردو: ما فعله نتنياهو ليس ضربا لجهوزية "الجيش الاسرائيلي" فحسب انما تمزيقه الى اشلاء
الرئيس الروسي في ختام القمة الروسية الافريقية: اتخذنا موقفا موحدا على تحدي النظام الاستعمار ومحاولات القضاء على القيم
فلاديمير بوتين: لدينا خطة عمل مع افريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والتعامل بالعملات المحلية
بوتين: سنقدم مساعدة للدول الافريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة إلى مليار ونصف المليار روبل
وزارة الصحة الروسية: 14 إصابة في انفجار بمطعم في منطقة تاغانروغ بمدينة روستوف جنوبي البلاد
الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على قصف تاغانروغ وهجوم المسيرات على موسكو
النيجر: تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد
قادة الانقلاب في النيجر يعلنون تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات
الخارجية الروسية: محاولات اتهام روسيا بالتدخل في الوضع في النيجر لا أساس لها ولا بد من تسوية الوضع هناك في أسر وقت
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية يوم السبت بعد انتهاء المصرع الحسيني الذي تبدأ تلاوته عند الـ7 صباحا في مجمع سيد الشهداء (ع) ــــ الضاحية الجنوبية
سبوتنيك: إصابة 7 أشخاص في انفجار وقع قرب مقهى في مدينة تاغانروغ الروسية
منذ 38 mins
28 July، 2023
انفجار تاغانروغ
روسيا
مدينة تاغانروغ الروسية
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