السيد الحوثي: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2025 - 16:38

السيد الحوثي: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة

منذ 15 mins 9 January، 2025
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