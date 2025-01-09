انفوغراف | جوزاف عون الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية.. من هو؟

انهى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية عامين من الفراغ السياسي، منذ أن انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وفي الجلسة الثالثة عشر لمجلس النواب اللبناني تصاعد الدّخان الأبيض ايذاناً بدخول لبنان مرحلة الاستقرار المؤسساتي.

لم يشهد تاريخ لبنان الحديث على مدى الأعوام الـ79 الأخيرة انتقالاً سلساً للسلطة من رئيس للجمهورية إلى آخر. عامان وثلاثة أشهر، ولبنان في فراغ سياسي كانت نتيجة هذا الفراغ فراغ آخر وتعطل عمل المؤسسات الإقصادية والمالية والسياسية وأمنية مرت بها البلاد وآخرها عدوان الـ 66 يوماً الاسرائيلي على البلاد.

من هو جوزاف عون؟

وجوزاف عون من مواليد 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، حائز على إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية. وبالإضافة إلى لغته العربية الأم، يتقن قائد الجيش اللبناني اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

شغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ 8 مارس من العام 2017. متأهل من نعمت نعمه ولديهما ولدان خليل ونور. تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في الكلية الحربية بتاريخ 19/5/1983 و تدرج في الرتب والمناصب إلى أن رقي لرتبة عماد، وعين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.

فاز العماد جوزيف عون بأغلبية 99 صوتا من نواب المجلس، ليصبح الرئيس الـ14 لرئيس الجمهورية بعد شغور دام سنتين ونيّف لهذا المنصب.

وبدأ عون مسيرته العسكرية، في العام 1983، عندما التحق بالكلية الحربية كتلميذ ضابط، وتخرج في العام 1985 برتبة ملازم، حيث تدرّج في الرتب والمناصب، ليشغل مناصب قيادية متعددة، منها قيادة اللواء التاسع، قبل تعيينة قائداً للجيش. كما شارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة.

كما قاد عملية تحرير جرود بلدتي القاع ورأس بعلبك من المجموعات الإرهابية في العام 2018.

المصدر: موقع المنار