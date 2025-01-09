الخارجية الفرنسية: انتخاب رئيس جمهورية سيسهم في استقرار لبنان وفي حسن تنفيذ وقف إطلاق النار

نشرت سفارة فرنسا في لبنان عبر صفحتها على منصة “أكس” بيانًا لوزارة الخارجية الفرنسية رحبت فيه بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وأعربت الخارجية الفرنسية في البيان عن “سرورها العميق” بانتخاب رئيس للجمهورية في ختام جلسة مجلس النواب، مهنئةً الرئيس المنتخب ومتمنيةً له التوفيق في أداء مهامه خلال هذه المرحلة “التاريخية والمفصلية” للبنان.

وأكد البيان أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل نهاية لعامين من الفراغ الرئاسي الذي أضعف مؤسسات الدولة، ويمثل بداية مرحلة جديدة للبنانيين، كما أشار إلى أن هذا الحدث يمنح اللبنانيين وشركاء لبنان بارقة أمل.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى الجهود التي بذلتها باريس لدعم العملية السياسية في لبنان، من خلال تعبئة الوزير جان نويل بارو ودور المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، جان إيف لودريان، الذي عمل منذ حزيران/يونيو 2023 بالتنسيق مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية.

ودعت فرنسا المسؤولين اللبنانيين إلى الالتزام بإعادة إنعاش البلد على نحو مستدام عبر تشكيل حكومة قوية تدعم الرئيس الجديد، توحّد اللبنانيين، وتنفذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد وحفظ السيادة.

وأشار البيان إلى أن انتخاب الرئيس يُعد خطوة نحو تعزيز الاستقرار وضمان تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشددةً على التزام فرنسا في هذا المسار بالتعاون مع الولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل).

واختتم البيان بالتأكيد على التزام فرنسا بدعم لبنان وشعبه، مشيرة إلى استمرار هذا الدعم في عهد الرئيس المنتخب جوزاف عون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام