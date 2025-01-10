المعارضة الفنزويلية تعلن اطلاق سراح زعيمتها ماريا كورينا ماتشادو بعد اعتقالها لفترة وجيزة إثر مشاركتها في تظاهرة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 01:52

المعارضة الفنزويلية تعلن اطلاق سراح زعيمتها ماريا كورينا ماتشادو بعد اعتقالها لفترة وجيزة إثر مشاركتها في تظاهرة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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