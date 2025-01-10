رئيس الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية: لا ينبغي أن يحدث أي صدام أو إراقة دماء بسبب اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 04:58

رئيس الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية: لا ينبغي أن يحدث أي صدام أو إراقة دماء بسبب اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول

منذ 1 ساعة 10 January، 2025
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